Помер Олександр Пороховщиков

09:21, 15 квітня 2012
Світ
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Актор Олександр Пороховщиков помер в лікарні в ніч на неділю

Олександр Пороховщиков з дружиною

АкторОлександрПороховщиковпомервлікарнівнічнанеділюна 73-му роціжиття післятривалої хвороби, повідомивадвокатартистаСергійЖорінагентствуРАПСІ.

Пороховщиковбувгоспіталізований6 березня,нагадуєРІА "Новости".Медикивважали,щоу актораневрологічнезахворювання,однак нерозголошуютьдіагноз.

10 березнянаклала на себе рукидружинаПороховщиковаІрина -ймовірно, у зв'язкузважким станомчоловіка.

НароднийартистРосіїПороховщиковзнімавсявтакихфільмах, як "Гори, гори, моязвезда", "Свійсередчужих,чужий середсвоїх", "Зоряпринадливогощастя", "КапітанНемо", "ЗаповітпрофесораДоуеля","СлідствоведутьЗнаТоКи.Мафія","Ворошиловськийстрілець"та багатьохінших.

 

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