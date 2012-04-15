Помер Олександр Пороховщиков

Актор Олександр Пороховщиков помер в лікарні в ніч на неділю

АкторОлександрПороховщиковпомервлікарнівнічнанеділюна 73-му роціжиття післятривалої хвороби, повідомивадвокатартистаСергійЖорінагентствуРАПСІ. Пороховщиковбувгоспіталізований6 березня,нагадуєРІА "Новости".Медикивважали,щоу актораневрологічнезахворювання,однак нерозголошуютьдіагноз.



10 березнянаклала на себе рукидружинаПороховщиковаІрина -ймовірно, у зв'язкузважким станомчоловіка.



НароднийартистРосіїПороховщиковзнімавсявтакихфільмах, як "Гори, гори, моязвезда", "Свійсередчужих,чужий середсвоїх", "Зоряпринадливогощастя", "КапітанНемо", "ЗаповітпрофесораДоуеля","СлідствоведутьЗнаТоКи.Мафія","Ворошиловськийстрілець"та багатьохінших.

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