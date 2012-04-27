У Лівії розпустили Кабмін

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , на користь вотуму недовір`я уряду Абделя Рахіма аль-Кіба проголосували 65 із 73 членів Ради.

Цьому рішенню передувала різка критика діяльності кабінету з боку ПНР, яка звинуватила уряд в некомпетентності, відзначивши "численні провали в роботі з активізації ролі збройних сил і відновлення безпеки в країні".

Вибори в Лівії намічено на 19 червня поточного року.