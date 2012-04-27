У Лівії розпустили Кабмін
09:29, 27 квітня 2012Світ
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Лівійська Перехідна національна рада (ПНР) розпустила кабінет міністрів.
|Вибори в Лівії намічено на 19 червня
Цьому рішенню передувала різка критика діяльності кабінету з боку ПНР, яка звинуватила уряд в некомпетентності, відзначивши "численні провали в роботі з активізації ролі збройних сил і відновлення безпеки в країні".
Вибори в Лівії намічено на 19 червня поточного року.
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