У Лівії розпустили Кабмін

09:29, 27 квітня 2012
Світ
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Лівійська Перехідна національна рада (ПНР) розпустила кабінет міністрів.

Лівія
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на користь вотуму недовір`я уряду Абделя Рахіма аль-Кіба проголосували 65 із 73 членів Ради.

Цьому рішенню передувала різка критика діяльності кабінету з боку ПНР, яка звинуватила уряд в некомпетентності, відзначивши "численні провали в роботі з активізації ролі збройних сил і відновлення безпеки в країні".

Вибори в Лівії намічено на 19 червня поточного року.

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