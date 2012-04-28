Стросс-Кан натякнув, що скандал із покоївкою зрежисерував Саркозі

Як повідомляє радіо «Свобода », в інтерв`ю британській газеті The Guardian Д.Стросс-Кан заявив, що провал його спроби балотуватися в президенти Франції зрежисирували політичні суперники.

Газета зазначає, що він явно має має на увазі нинішнього президента Ніколя Саркозі і його прихильників.

Рік тому, за опитуваннями Д.Стросс-Кан мав чудові шанси виграти президентські вибори, представляючи Соціалістичну партію, але в травні 2011 року був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченням у спробі згвалтування покоївку готелю. Потім звинувачення були зняті у зв`язку з недовірою слідства свідченням потерпілої.

Сам Д.Стросс-Кан вважає, що цей випадок був спеціально роздутий до кримінальних масштабів, щоб усунути його від політики.