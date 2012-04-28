Стросс-Кан натякнув, що скандал із покоївкою зрежисерував Саркозі
08:45, 28 квітня 2012Світ
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Колишній глава Міжнародного валютного фонду, відомий французький політик-соціаліст Домінік Стросс-Кан поклав на своїх опонентів провину за крах його політичної кар`єри.
|Стросс-Кан звинувачує у своїх невдачах Саркозі
Газета зазначає, що він явно має має на увазі нинішнього президента Ніколя Саркозі і його прихильників.
Рік тому, за опитуваннями Д.Стросс-Кан мав чудові шанси виграти президентські вибори, представляючи Соціалістичну партію, але в травні 2011 року був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченням у спробі згвалтування покоївку готелю. Потім звинувачення були зняті у зв`язку з недовірою слідства свідченням потерпілої.
Сам Д.Стросс-Кан вважає, що цей випадок був спеціально роздутий до кримінальних масштабів, щоб усунути його від політики.
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