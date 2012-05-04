Десятий президент не їде в Україну через "нелюдське поводження" з Тимошенко

Як повідомляє албанське інформаційне агентство AMA-News, про це албанський Президент заявив сьогодні під час спільної прес-конференції з Президентом Чорногорії Філіпом Вуяновічем, який перебуває в Албанії.

Згідно з повідомленням, Б.Топі заявив, що планує таким чином висловити свій протест проти “нелюдського поводження” з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, якій не надається можливість на отримання адекватного медичного лікування.

Таким чином, лідер Албанії став десятим Президентом, який відмовився від участі в євросаміті.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову від участі в саміті вже заявили Президенти Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії та Болгарії.