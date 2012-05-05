В Єревані на провладному мітингу постраждали 140 людей

У Єревані понад 140 людей постраждали вчора на мітингу внаслідок вибуху заповнених газом повітряних кульок.

Сотні кульок, як повідомляє радіо «Свобода», спалахнули майже одночасно, як припускають, від запаленої цигарки. Мітинг проводила на центральній площі міста провладна Республіканська партія напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у неділю. Попри інцидент, Президент Вірменії Серж Саргсян виступив перед десятками тисяч присутніх із промовою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter