Амазонка вийшла з берегів - більш як 74 тисячі сімей евакуювали

Як повідомляє РІА «Новости», за даними видання Segunda, причиною стихійного лиха стали сильні дощі, що не припиняються з березня. У 32 містах штату оголошено надзвичайне становище, місцева влада запросила допомоги в уряду Бразилії.

Найбільше постраждало місто Бенджамін Констант. При населенні близько 30 тисяч осіб з нього було евакуйовано 9 тисяч жителів. За словами представників місцевої цивільної оборони, населений пункт, майже повністю залитий водою, фактично перетворився на бразильську Венецію.

Водна стихія знищила значну частину урожаю, вирощеного місцевими селянами. У деяких місцях рівень річки Амазонки піднявся на 9 метрів.

Влада вже оголосила про виділення фінансової допомоги постраждалим у розмірі приблизно 200 доларів на сім'ю. У райони лиха також завозяться продукти харчування і медикаменти, спеціальні бригади лікарів проводять профілактичну роботу з метою не допустити виникнення інфекційних захворювань серед населення.