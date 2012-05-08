Під фотографом, який загинув у Москві, обірвалися пожежні сходи

Збір коштів на похорон фотографа Кирила Семенова, який розбився під час "Маршу мільйонів" у Москві, почався в столиці РФ та удмуртському місті Глазові, звідки молодий чоловік був родом.

Про цеповідомивРІА "Новости"другзагиблого. У неділювцентріМосквипроходилаакціяопозиції.СлідчийкомітетРФповідомив,що чоловік1986 року народженняпіднявся зфотоапаратомпопожежній драбиніодногоз будинків,щобсфотографуватиходу, секціясходівобірвалася, вінупаві загинув.Заданимислідства, приньому небулопосвідченняЗМІ, чоловікбувфотографом-аматором. Засловамиспіврозмовникаагентства,загиблийпереїхавжитиі працюватидоМосквимісяцьтому.УГлазовівінжив ​​зматір'ю. Семеновбувтакзваним"руфером" (від англійськогоroof, дах- захоплення, пов'язанез проникненнямнаміськідахи тафотографуванням краєвидів,які відкриваються згори).Вінвівблогу "Живомужурналі" тавикладавсвої фотографіїв соціальніймережі "ВКонтакте".

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