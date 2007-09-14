Путін: на президентство в Росії можуть претендувати 5 осіб

Президент Росії Володимир Путін заявив, що є п`ятеро осіб, які можуть претендувати на перемогу на президентських виборах в березні 2008 року. Він також зазначив, що новий прем`єр-міністр Віктор Зубков є одним з реальних претендентів на посаду голови держави. Про це повідомляє РІА Новости

"Рік-півтора назад казали, що голе поле, нема кого обирати. Тепер мінімум уже п`ятеро людей, які можуть претендувати на посаду президента і можуть бути обрані, - наголосив глава держави. - Добре, що з`явилася ще одна людина (тобто Зубков. - Ред.), і у громадян Росії є з кого вибиратиме".