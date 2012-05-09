Викрадено голову святої Анастасії

У листі повідомляється про викрадення чесних мощів святої великомучениці Анастасії Узорішительниці з однойменного Патріаршого ставропігійного монастиря неподалік від Салонік (Греція).

Про це повідомляє сайт УПЦ.

Священний синод Вселенського Патріархату повідомляє всім помісним церквам про цю подію в цілях запобігання спробам продажу мощів різним парафіям та монастирям. Подібне звернення надіслано не тільки канонічним православним церквам, а й владі в країнах, де є розкольницькі церковні групи і духовенство. Інформація про крадіжку супроводжується фотографіями і докладним описом реліквії.

«Кожен день ми молимося, щоб знайти викрадені мощі святої, яка так шанується віруючими. Це справжня трагедія. Пасхальна радість затьмарилася для нашого монастиря, який перебуває нині в глибокій печалі. Ми просимо Бога, щоб свята повернулася в свій монастир, в якому спочивала своїми чесними мощами більше тисячі років», - сказав намісник монастиря митрополит Мілетський Апостол.

Вселенський Патріархат висловив підтримку митрополиту Апостолу з братією у випробуваннях, які переживає історичний монастир, що з IX століття зберігає мощі великомучениці Анастасії. Братія обителі переживає втрату реліквії як особисту трагедію. Митрополит Апостол впевнений, що злодії мали на меті виключно мощі святої Анастасії, тому що, зламавши п'ять дверей, вони викрали главу, стопу святої Анастасії і ще один ковчег з мощами, залишивши недоторканими інші історичні цінності обителі.

Мощі святої Анастасії Узорішительниці були викрадені з 22 на 23 квітня 2012 р. з монастиря. Були вкрадені ковчег із чесною главою великомучениці, ковчег зі стопою святої, загальний ковчег з мощами святої Анастасії, святої Параскеви та святого Модеста, а також хрест, який стояв на Святому Престолі. Мощевик, в якому зберігалася глава святої Анастасії, датується першими роками після 1830 р., коли монастир був спалений.