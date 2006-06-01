Запити Держдуми РФ щодо приєднання Криму до Росії відкликані

Запити Державної думи Російської Федерації щодо можливості приєднання Криму до Росії сьогодні відкликані. Про це повідомив у Сімферополі депутат Держдуми РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН, повідомляє “5 канал”.

Причиною відкликання запитів К.ЗАТУЛІН назвав помилку, виявлену при перевірці тексту доручення щодо запитів. Помилки припустився депутат Держдуми Росії від фракції ЛДПР, котрий ініціював запити до російського уряду стосовно Криму.

Зокрема, помилка полягає у тому, що термін дії нині чинного договору між Росією та Україною про взаємовизнання кордонів закінчується не найближчими місяцями, а лише в 2009 році. Тому всі документальні запити, які почали робити у зв’язку з дорученням, зараз припинені.

“Всілякі запити з цього приводу, які з’являлися, - вони відкликані сьогодні за листом голови Комітету у справах СНД, тому що уважний аналіз документа, який було подано депутатом КУР`ЯНОВИЧЕМ, показав, що він помилився”, - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня депутати Держдуми РФ вирішили запитати в уряді Росії інформацію щодо подальшої долі півострова Крим.

Палата, зокрема, дала протокольне доручення комітетам у міжнародних справах і в справах СНД і зв`язках із співвітчизниками запитати інформацію в уряді РФ про кроки щодо повернення півострова Крим до складу Росії у зв`язку із закінченням у 2007 році двостороннього договору з Україною про її визнання Росією в існуючих кордонах, у зв`язку з чим до 30 листопада цього року необхідно заявити про непродовження цього договору і повернення півострова Крим до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджийського договору 1774 року.

У Міністерстві закордонних справ України вважають провокацією запит Держдуми РФ до уряду Росії про можливість приєднання Криму до РФ згідно з угодою 1774 року.

«Ми не вважаємо потрібним коментувати таку провокацію», - заявив 30 травня керівник прес-служби МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.