Москвичі вийшли на «Контрольну прогулянку»
Декілька тисяч росіян беруть участь у «Контрольній прогулянці» в Москві, під час якої учасники акції хочуть встановити, чи можуть москвичі без перепусток гуляти російською столицею.
|Акунін опублікував список тих, хто вийде на прогулянку разом з ним
«Оскільки в місті Москва, виявляється, заборонено гуляти бульварами і скверами, група відчайдушних громадян, здебільшого літераторів, вирішила зробити марш-кидок від пам`ятника Пушкіну на Пушкінській площі до пам`ятника Грибоєдову на Чистопрудному бульварі... Вдаючи, що мирно розмовляємо про літературу (а насправді трясучись від страху), ми прогуляємося від одного Олександра Сергійовича до іншого», - написав відомий письменник Борис Акунін на своїй сторінці в «Живому Журналі».
За його словами, мета експерименту – «встановити: чи можна все-таки москвичам вільно гуляти власним містом чи потрібно одержувати якусь спеціальну перепустку».
Письменник опублікував список тих, хто вийде на прогулянку разом з ним: Дмитро Биков, Сергій Гандлєвський, Дмитро Глуховський, Леонід Зорін, Олексій Кортнєв, Юлія Латиніна, Андрій Макаревич, Сергій Пархоменко, Лев Рубінштейн, Людмила Улицька, Ірина Ясіна.
Про готовність взяти участь у прогулянці заявили більш як 1,5 тисячі людей у соціальній мережі Facebook.
Поліція не перешкоджає проведенню акції.
Як повідомлялося, 6 травня в Москві опозиція провела акцію протесту проти вступу В.Путіна на пост Президента РФ.
У результаті зіткнень з поліцією тоді було затримано більш як 400 людей.