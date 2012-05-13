Москвичі вийшли на «Контрольну прогулянку»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, організаторами акції виступила група російських письменників, літераторів і музикантів після того, як людей з білою символікою затримували в день інавгурації Володимира Путіна і в наступні дні.

«Оскільки в місті Москва, виявляється, заборонено гуляти бульварами і скверами, група відчайдушних громадян, здебільшого літераторів, вирішила зробити марш-кидок від пам`ятника Пушкіну на Пушкінській площі до пам`ятника Грибоєдову на Чистопрудному бульварі... Вдаючи, що мирно розмовляємо про літературу (а насправді трясучись від страху), ми прогуляємося від одного Олександра Сергійовича до іншого», - написав відомий письменник Борис Акунін на своїй сторінці в «Живому Журналі».

За його словами, мета експерименту – «встановити: чи можна все-таки москвичам вільно гуляти власним містом чи потрібно одержувати якусь спеціальну перепустку».

Письменник опублікував список тих, хто вийде на прогулянку разом з ним: Дмитро Биков, Сергій Гандлєвський, Дмитро Глуховський, Леонід Зорін, Олексій Кортнєв, Юлія Латиніна, Андрій Макаревич, Сергій Пархоменко, Лев Рубінштейн, Людмила Улицька, Ірина Ясіна.

Про готовність взяти участь у прогулянці заявили більш як 1,5 тисячі людей у соціальній мережі Facebook.

Поліція не перешкоджає проведенню акції.

Як повідомлялося, 6 травня в Москві опозиція провела акцію протесту проти вступу В.Путіна на пост Президента РФ.

У результаті зіткнень з поліцією тоді було затримано більш як 400 людей.