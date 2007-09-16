У Таїланді зазнав катастрофи пасажирський лайнер: 88 загиблих (оновлена)

За останніми офіційними даними, під час авіакатастрофи пасажирського літака в таїландському місті Пхукет загинули 88 осіб, 42 дістали поранення і були госпіталізовані, повідомляє агентство Рейтер.

Відомо, що на борту авіалайнера приблизно половина пасажирів були іноземцями. Серед них в живих залишилися 8 британців та 2 австралійці.

За даними Рейтер, в списку іноземців, які вижили, є також ірландець та іранець. Всім потерпілим надається медична допомога.

У госпіталі також перебувають 10 іноземних громадян, національність яких поки не встановлена. Представники місцевих властей припускають, що серед них є німці, ізраїльтяни та італійці.

Відомо, що авіалайнер належав авіакомпанії Orient Thai Airways. Він летів з Бангкока рейсом OG 269. За даними агентства, посадка проводилася за несприятливих погодних умов - над злітно-посадочною смугою лив сильний дощ.