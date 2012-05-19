Білоруський політв'язень отримав премію із США
01:26, 19 травня 2012Світ
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Держдепартамент США назвав лауреатом щорічної премії в галузі захисту прав людини білоруського правозахисника Алеся Біляцького, який нині перебуває в ув'язненні.
Цянагорода,повідомляєРадіоСвобода,присуджуєтьсяяк приватнимособам, такінеурядовиморганізаціямза "виняткову мужністьі внесок узахистцивільнихправтасвобод,атакож просуванняпринципівдемократії".
ОчолюванеАлесемБіляцькимправозахиснийоб'єднання "Весна", забороненевБілорусі, неодноразовоповідомлялопро переслідуванняактивістівопозиції, які критикуютьпрезидентаОлександраЛукашенка.
У 2011 роціБеляцкийбувзасудженийдо чотирьох зполовиноюроків в'язниці -за звинуваченнямвухиленнівідсплатиподатків.США іЄвросоюзвважають цейвирокполітичномотивованим.
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