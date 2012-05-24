Сілезький університет набирає студентів з України

Про це УНІАН повідомили у відділі міжнародних зв’язків університету.

Згідно з повідомленням, вже з 28 травня українські громадяни можуть подавати документи на вступ до Сілезького університету в Катовіцах на безплатне навчання.

“Сілезький університет у Катовіцах розпочинає вступну кампанію для абітурієнтів з України та країн СНД, які не мають польського походження”, - зазначається в повідомленні.

У 2012-2013 навчальному році університет пропонує 151 безкоштовне місце на програмах бакалаврату і маґістратури за суспільно-гуманітарними, математично-природничими, технічними і творчими спеціальностями. На пропонованих напрямках викладання відбувається польською мовою. На усіх напрямках за винятком творчих професій немає вступних іспитів.

Конкурсний відбір відбуватиметься на підставі оцінок в атестаті або дипломі та рівня володіння польською мовою. Вступна кампанія триватиме до 25 червня.

Реєстрація абітурієнтів відбуватиметься на веб-сайті університету www.russian.us.edu.pl

Сілезький університет належить до найбільших державних навчальних закладів Польщі. Він розташований у місті Катовіце, столиці Верхньосілезького індустріального району.