Міст «Золоті ворота» відсвяткував ювілей

У Сан-Франциско десятки тисяч городян і туристів пришли в неділю до знаменитого моста «Золоті ворота», щоб відзначити 75 років з дня відкриття цієї споруди.

Урочистості включали музичні вистави, феєрверки, автомобільний парад та інші художні акції, повідомляє радіо «Свобода».

27 травня 1937 року, після чотирьох років будівництва, міст був відкритий для пішоходів, а наступного дня – для автомобільного руху.

Довжина моста 1970 метрів. У перші роки існування він був щонайдовшим підвісним мостом у світі.