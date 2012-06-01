Янукович планує візит до Індії

01:10, 01 червня 2012
Світ
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Президент України Віктор Янукович планує цього року здійснити візит до Республіки Індія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з державним міністром закордонних справ Республіки Індія Індія Едапакатхом Ахамедом.

В.Янукович висловив сподівання, що його візит надасть додаткового імпульсу для розвитку співробітництва в усіх сферах.

Він підкреслив, що Україна надає великого значення розвитку взаємовигідної співпраці з Індією.

«Підтримка регулярного двостороннього співробітництва є запорукою розвитку взаємовигідних відносин і виведення їх на якісно новий рівень», - сказав В.Янукович.

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