У США - День пончика
Національний день пончика (National Doughnut Day) відзначають сьогодні в США.
Вважається,щоїхуНовий Світпривезлидатськіпереселенці,повідомляєРІА "Новости".За 200роківамериканцізмінилинаписаннясловазхитромудрогоєвропейськогоdough-nutдопростогоdonut.
Найвідомішіавтори "донатів" -МаргаретШелдоніХеленПарвіансз "Арміїпорятунку", які приїхалив 1917році до Франції, щобпідтриматиамериканськихсолдатівнафронтіПершоїсвітовоївійни.Насвоїхпунктахвонироздавалисолдатамгарячувипічку,каву іпоштовімаркидлялистівдодому.
"Деньпончика" ставщорічнимсвятомпісля Великоїдепресії,количиказькафілія"Арміїпорятунку"влаштувалав 1938році акціюна честьветеранівПершоїсвітової. Відтоді "Деньпончика"набувзагальнонаціональногомасштабу,зберігшиголовнуідею -збірна користьголодуючих.Укав'ярняхвпершу п'ятницючервнявиставленіблагодійнімаркивартістюв одиндолар,ав багатьохмережевихпекарняхпригощаютьпончикомбезкоштовно.