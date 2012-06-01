У США - День пончика

Національний день пончика (National Doughnut Day) відзначають сьогодні в США.

Вважається,щоїхуНовий Світпривезлидатськіпереселенці,повідомляєРІА "Новости".За 200роківамериканцізмінилинаписаннясловазхитромудрогоєвропейськогоdough-nutдопростогоdonut.



Найвідомішіавтори "донатів" -МаргаретШелдоніХеленПарвіансз "Арміїпорятунку", які приїхалив 1917році до Франції, щобпідтриматиамериканськихсолдатівнафронтіПершоїсвітовоївійни.Насвоїхпунктахвонироздавалисолдатамгарячувипічку,каву іпоштовімаркидлялистівдодому.



"Деньпончика" ставщорічнимсвятомпісля Великоїдепресії,количиказькафілія"Арміїпорятунку"влаштувалав 1938році акціюна честьветеранівПершоїсвітової. Відтоді "Деньпончика"набувзагальнонаціональногомасштабу,зберігшиголовнуідею -збірна користьголодуючих.Укав'ярняхвпершу п'ятницючервнявиставленіблагодійнімаркивартістюв одиндолар,ав багатьохмережевихпекарняхпригощаютьпончикомбезкоштовно.

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