Україна готова надати НАТО літаки

04:42, 02 червня 2012
Світ
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Бюро національної безпеки Польщі сподівається на співпрацю з Україною під час виведення власного військового контингенту з Афганістану.

Про це заявив керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Клюєвим, повідомили УНІАН у прес-службі РНБОУ.

Зокрема, в ході зустрічі А.Клюєв та С.Козей обговорили питання взаємодії двох країн у рамках діяльності НАТО, в першу чергу - в Афганістані. А.Клюєв зауважив, що Україна готова продовжити співробітництво з НАТО щодо використання стратегічної транспортної авіації.

С.Козей повідомив про плани Польщі щодо поетапного виведення власного військового контингенту з Афганістану до кінця 2014 року, який в даний момент становить 2,5 тис військовослужбовців, і висловив надію на широку співпрацю з Україною в цьому питанні.

А.Клюєв наголосив на важливості активізації двостороннього військово-технічного співробітництва і запропонував провести найближчим часом засідання українсько-польської підкомісії з питань співробітництва оборонних галузей промисловості.

Учасники зустрічі також обговорили роботу, яку розпочали Україна, Польща та Литва над створенням литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбригу) для спільної участі у миротворчих операціях.

Також С.Козей передав А.Клюєву перший примірник Спільного бюлетеня з питань безпеки, який готували аналітики Апарату Ради національної безпеки і оборони України та Бюро національної безпеки Республіки Польща. Виходячи з плану співпраці між відомствами двох країн на 2012-2013 роки, видання наступного випуску Спільного бюлетеня здійснюватиме українська сторона.

Крім того, С.Козей запросив А.Клюєва відвідати із візитом Варшаву восени цього року.

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