У Вірменії перепризначили прем'єра

Відповідний указ підписав сьогодні президент республіки Серж Саргсян.

Згідно з Конституцією Вірменії, уряд йде у відставку після обрання нового складу Національних зборів (парламенту). Президент Вірменії С.Саргсян підписав указ про відставку кабміну 31 травня - в день першого засідання новообраного парламенту.

Раніше на засіданні керівного складу правлячої Республіканської партії Вірменії президент С.Саргсян запропонував кандидатуру Т.Саркісяна, який очолював уряд з 9 квітня 2008 року до 31 травня 2012 року, на пост прем`єр-міністра.

Відповідно до Конституції прем`єр-міністр призначається в десятиденний термін після прийняття відставки колишнього уряду. Після цього протягом 20 днів має бути сформований новий кабмін.

Республіканська партія Вірменії, створена в 1991 році, вже 12 років перебуває при владі в країні. Лідер РПА - чинний президент Вірменії С.Саргсян.

За підсумками виборів, що відбулися 6 травня, до парламенту Вірменії п`ятого скликання пройшли п`ять партій і один блок. РПА і партія "Орінац еркір" підписали 30 травня меморандум про коаліцію, відповідно до якого ці дві політичні сили стануть правлячими у Вірменії. Дві партії домовилися, що на президентських виборах 2013 року підтримають кандидатуру чинного президента Вірменії С.Саргсяна.