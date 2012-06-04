Янукович привітав президента Польщі

Текст привітання розміщено на офіційному сайті Президента України.

Звертаючись до Б.Коморовського, В.Янукович наголосив, що "у Вашій особі ми маємо вірного та надійного друга, який щиро вболіває за майбутнє України".

При цьому Президент наголосив, що в Україні високо цінують "послідовну активну підтримку євроінтеграційних прагнень України" Президента Польші.

В.Янукович також висловив переконання, що обидві країни і надалі зміцнюватимуть добросусідські відносини та стратегічне партнерство в інтересах українського і польського народів.

Разом із тим глава держави наголосив, що успішне проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі має підтвердити ефективність двосторонньої взаємодії у реалізації спільних проектів європейського масштабу.