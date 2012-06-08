Білорусі більше не знадобиться нафтогін Одеса-Броди

Білорусь може відмовитися від імпорту нафти з Венесуели. Про це заявив перший заступник прем'єр-міністра Володимир Семашко, коментуючи інформацію про припинення постачань венесуельської нафти.

"ДляБілорусів сьогоднішнійситуаціїнемає економічногосенсуцю нафтуімпортувати", -заявиввін.Однак, за йогословами, остаточнерішення -запрезидентомОлександромЛукашенком.



РанішеВолодимирСемашкозаявляв,що імпортвенесуельськоїнафтидавБілорусі змогу домогтися гарнихумовпоставокросійської нафти.



Білорусьімпортуєнафтуз Венесуелиз 2010року, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.Пряміпоставкитанкерамиприпинилисяцьогороку, ведетьсяпрокачуванняневеликихобсягівазербайджанськоїнафтичерез нафтогінОдеса-Бродиврамкахтакзваного"​​потрійногонафтовогосвопу".

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