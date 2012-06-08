Путін ще ускладнив життя опозиції
Президент РФ підписав закон, що посилює покарання за порушення під час масових акцій.
Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення й Федеральний закон «Про збори, мітинги, демонстрації, ходу та пікетування», який значно посилює відповідальність за порушення під час масових акцій.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
При цьому В.Путін не виключив, що в майбутньому до цього закону буде внесено поправки, хоча не вважає його дуже жорстким. Він зазначив, що в новому законі немає жорсткіших заходів, ніж в аналогічних європейських законах.
«Суспільство, дозволяючи мітинги й ходу, має захистити себе від радикалізму», - сказав він.
У законі, розробленому групою депутатів від «Єдиної Росії», вводиться диференційований принцип застосування санкцій. Максимальна сума визначена - до 300 тис. руб. (близько 10 тис. дол.) для громадян (до цього таке покарання становило 2 тис. руб.) і 600 тис. руб. (близько 20 тис. дол.) для посадовців (у діючому законі - 50 тис. руб. – близько 1,7 тис. дол.).
Закон вводить новий вид покарання - безкоштовні «обов'язкові роботи», які призначаються за рішенням суду не більше ніж на 4 години на день у вільний від основної роботи або навчання час загальним строком від 20 до 200 годин.
Якщо дії (бездіяльність) організаторів спричинили шкоду майну (але не містять кримінально діяння), за них вводиться штраф: для громадян - від 100 тис. до 200 тис. руб. або обов'язкових робіт на строк до 150 годин, для посадовців - від 200 тис. до 400 тис. руб., для юросіб - від 350 тис. до 700 тис. руб.
Крім того, учасникам мітингів заборонено приховувати особу, бути в стані сп'яніння й мати при собі алкоголь і засоби оборони.
Одночасно вводиться обмеження на організацію публічних заходів особам із незнятою або непогашеною судимістю за скоєння злочину проти громадської безпеки і громадського порядку або тим, хто два й більше рази протягом одного року з дня закінчення виконання ухвали про призначення покарання притягувався до відповідальності за порушення законодавства про мітинги.
Федеральний закон прийнятий Державною думою 5 червня 2012 року і схвалений Радою Федерації 6 червня 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, остання масова акція пройшла 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна й закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.
Наступна велика акція опозиції запланована на 12 червня.