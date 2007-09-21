Сенат США одностайно підтримав здобутки ”помаранчевої” революції

Сенат США на засіданні в п`ятницю одностайно ухвалив резолюцію, в якій висловлюється підтримка здобуткам "помаранчевої революції" в Україні та наголошуються зобов`язання США продовжувати сприяння українському демократичному процесові.

"Сенат США закликає народ України зберігати демократичні успіхи "помаранчевої революції" 2004 року і висловлює надію, що лідери України проведуть вибори 30 вересня 2007 року відповідно до стандартів ОБСЄ, учасниками якої є як США, так і Україна", - повідомляє РІА “Новости”, цитуючи документ.

При цьому сенатори закликли українських лідерів "подолати колишні розбіжності і працювати спільно для зміцнення економічної та політичної стабільності в країні".

"Сенат бере на себе обіцянку продовжувати сприяння з боку США щодо просування і подальшого розвитку вільної і представницької демократичної влади на Україні, заснованій на верховенстві закону і принципах прав людини", - йдеться в документі.

У резолюції підкреслюється також, що "народ України успішно створив зростаючу вільну пресу, дедалі незалежнішу судову систему, а також поважає права людини та верховенство закону, які зміцнюють свободу, стабільність і процвітання".

Співавторами прийнятої сенатом резолюції є голова сенатського комітету у закордонних справах сенатор-демократ і кандидат в президенти США Джозеф Байден, а також заступник голови цього комітету сенатор-республіканець Річард Лугар.