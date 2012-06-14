Кіпр втратив два рейтингові ступені через Грецію

01:37, 14 червня 2012
Світ
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії з А3 до Ваа3.

До того ж, зауважує РосБізнесКонсалтинг, новийрейтингужепоміщенийв листнаперегляд зможливимпониженнямпротягомтрьохнайближчихмісяців.Інформаціяпро це міститьсяу відповіднійдоповідіагентства.

Агентствотакож знизилодовгостроковийкредитнийрейтингКіпрунадва ступені: зBa1доВа3.Новийрейтингтежзбереженийвспискуна можливепониження.

ОсновнимприводомдлязниженнярейтингуКіпрусталопосиленняризикувиходуГреціїз єврозони.Уразі реалізаціїтакогосценаріюурядуКіпрудоведетьсянадаватизначнуфінансовудопомогунаціональнимбанкам.
 

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