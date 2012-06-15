ЗМІ: Залізничні вокзали в Польщі після Євро перетворяться на руїни

Відремонтовані за останні два роки в рамках підготовки Польщі до Євро-2012 залізничні вокзали найближчими роками через відсутність коштів на їх утримання, швидше за все, перетворяться на руїни, як це відбувалося раніше з іншими реконструйованими об'єктами польської залізниці.

Про це пише польська газета Dziennik GazetaPrawna, відзначаючи, що влада за останні два роки витратила на реконструкцію 56 залізничних вокзалів в країні рекордні понад 200 млн доларів.

Серед оновлених вокзалів - центральні у Варшаві, Познані, Вроцлаві і Ґдині.

"Після турніру чекаю поступового повернення до попередніх стандартів: бруд, сморід, без належного утримання і ремонтів", - сказав виданню редактор журналу Z Biegiem Szyn Кароль Траммер.

Як приклад він навів реконструйовану в 2008 році станцію Śródmie cie у Варшаві.

Видання відзначає, що державна компанія РКР планувала запровадити спеціальну "вокзальну" оплату для залізничних перевізників, що становила б від 0,4 до 10 доларів, завдяки яким одержала б кошти на нормальне утримання вокзалів, проте цю ідею не вдалося втілити у життя.

Газета також відзначила, що в РКР підтримкою життєдіяльності більш ніж тисячі залізничних вокзалів займаються менше 300 осіб.

"Для порівняння, в компанії Grandi Stazioni, яка відповідає за 13 найбільших вокзалів в Італії, працює 256 менеджерів", - відзначає Dziennik GazetaPrawna.

За її даними, на ремонт усіх залізничних вокзалів в 38-мільйонній Польщі необхідно близько 1,2 -1,3 млрд доларів.

Довідка УНІАН. У 2001 році в рамках реформування залізничного транспорту Польщі уряд створив акціонерне товариство PKP S.A., 100% акцій якого залишається в держвласності. Головним завданням компанії, до складу якої входять дочірні компанії, є розвиток групи і підготовка до її приватизації.

PKP, яка входить у четвірку найбільших залізничних компаній Європи, є одним з найбільших в Польщі роботодавцем, - у ній працюють понад 90 тис. осіб.