Російських опозиціонерів зі свідків можуть зробити підозрюваними

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Необхідність проведення всіх слідчих дій, які пройшли цього тижня, були пов`язані, по-перше, з тим, що у слідства була оперативна інформація, про те, що організатори мітингу 6 травня й лідери опозиції могли бути причетні до організації масових заворушень. По-друге, слідство повинне було перевірити інформацію, яку отримано після затримання й допитів активних учасників масових заворушень, яких уже 13 осіб. Зараз увесь величезний обсяг інформації, предметів, документів і матеріалів, вилучених у ході обшуків 11 червня, ретельно перевіряється й аналізується слідством. Не виключено, що з часом хтось із фігурантів може змінити свій процесуальний статус і перейти зі свідків у підозрювані», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідство зараз перебуває в активній фазі, допити, затримання тривають.

«Що стосується вилученої у телеведучої Ксенії Собчак великої грошової суми та її заяв, поширених у мережі інтернет про те, що частину цих грошей вона одержала в дар, а частину взяла в борг, то якщо вона дасть слідчому такі свідчення офіційно, вони, природно, перевірятимуться слідчим шляхом. Вилучаючи в ході обшуку великі суми, у слідства виникла маса запитань про джерела походження цих грошей», - сказано в повідомленні.

Слідчий комітет нагадує, що гроші, вилучені в ході обшуків, були в різних валютах, а саме, більше мільйона євро, більше 480 тисяч доларів і більше 480 тисяч рублів, і розфасовані в 121 конверт, що викликало певні запитання а слідства й може свідчити про їх, так зване, небанківське походження. Тому в рамках податкової перевірки, призначеної слідством у зв`язку з вилученням грошей у К.Собчак, будуть перевірені всі фірми, зареєстровані на неї, декларація про доходи, а також банківські рахунки. І вже за результатами буде ухвалено процесуальне рішення.

Щодо коментарів опозиціонера Іллі Яшина про нібито незаконний злам його квартири співробітниками Слідчого комітету, зазначається, що обшук проводився на підставі постанови слідчого, у присутності понятих і власника квартири. Суд визнав обшук законним і обгрунтованим. Більш того, в Слідчий комітет І.Яшин із подібною заявою не звертався.

Також повідомляється, що у координатора руху «Лівий фронт» Сергія Удальцова в ході обшуку вилучені списки осіб, які зараз відпрацьовуються оперативним і слідчим шляхом на причетність до масових заворушень на Болотній площі.

«Слідством проаналізовано великий обсяг відеоматеріалів. Звертаємося до тих осіб, які впізнали себе на стоп-кадрах і фотографіях, з пропозицією подзвонити на гарячу лінію в Слідчий комітет. У разі добровільної явки в Слідчий комітет стосовно вас слідство не обиратиме запобіжний захід, пов`язаний із позбавленням волі», - йдеться в повідомленні.

Головним слідчим управлінням СК Росії в рамках кримінальної справи про масові заворушення й застосування насильства стосовно представників влади на Болотній площі в Москві 6 травня вже допитано 1253 людини, визнано постраждалими 54 людини.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна відбулася акція протесту, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.

11 червня слідчі обшукали місця проживання російських опозиціонерів Олексія Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, К.Собчак та інших.

У своєму Twitter К.Собчак написала, що в ході обшуку її принижували й пограбували.

«О 8 ранку увірвалися люди, не давали мені одягнутися, пограбували квартиру, принижували. Мій річний дохід більше 2 млн. Я не маю права зберігати вдома гроші, якщо не довіряю банкам?», - написала К.Собчак, коментуючи повідомлення про вилучення з її квартири 1,5 млн. євро.