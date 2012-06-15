ЗМІ: Саркозі звинувачують у сексуальних домаганнях

Соратниця Ніколя Саркозі по партії «Союз за народний рух» Марі-Селі Гійом у своїй книзі звинуватила його в сексуальних домаганнях, повідомляє Дзеркало тижня, з посиланням на The Local.

У книзі йдеться, що Саркозі нібито просив Гійом про «деякі пестощі сексуального характеру»: у книзі написано слово «une gaterie», що в буквальному перекладі означає «гостинець, невеликий подарунок».

Як пише 58-річна Гійом, така «розмова» сталася, коли вона приїхала в Єлисейський палац з проханням виділити грошей на соціальний проект для її області. При цьому президент нібито продемонстрував, що перебуває в стані підвищеного сексуального збудження.

Про зміст своєї нової книги Гійом розповіла в ефірі місцевого телебачення за день до закінчення терміну дії президентської недоторканності, якою Саркозі користувався під час перебування на посаді.

Пояснюючи, для чого вона написала цю книгу, соратниця колишнього президента сказала, що «хотіла розповісти людям, ким є політики, з якими їй випало працювати останні 10 років».

Ніколя Саркозі поки нереагував на цю заяву.