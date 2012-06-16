В Єгипті розпочався другий тур президентських виборів

Другий тур президентських виборів розпочався сьогодні в Єгипті.

Як передає РІА «Новости», голосування триватиме два дні і завершиться в неділю.

У виборчих бюлетенях лише два прізвища: представника ісламського руху "Брати-мусульмани" Мухаммеда Мурсі і останнього прем'єр-міністра епохи Хосні Мубарака Ахмеда Шафіка. У цьому турі переможцеві досить просто набрати більше голосів виборців, аніж у суперника. При цьому в першому турі голосування з мінімальною перевагою в кілька десятків тисяч голосів переміг кандидат-ісламіст.

Дні голосування в другому турі офіційно оголошені в країні вихідними, щоб якомога більше громадян змогли взяти участь у доленосному для країни виборі майбутнього Президента.

Охорону дільниць і порядку на вулицях разом забезпечують армія і поліція - загалом понад 150 тис. представників силових структур.

Остаточні підсумки президентських виборів у Єгипті Виборчком повинен оголосити 21 червня.