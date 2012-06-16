Помер принц-наступник Саудівської Аравії

Принц-наступник Саудівської Аравії Наїф ібн Абдель Азіз Аль Сауд помер сьогодні в Женеві у віці 78 років.

Про це офіційно оголосив королівський двір, передає ІТАР-ТАРС. Принца Наїфа, який займав пост віце-прем'єра і міністра внутрішніх справ, було оголошено спадкоємцем престолу наприкінці жовтня минулого року після смерті принца-наступника Султана ібн Абдель Азіза Аль Сауда. У Швейцарії принц Наїф проходив курс лікування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter