Помер принц-наступник Саудівської Аравії
14:41, 16 червня 2012Світ
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Принц-наступник Саудівської Аравії Наїф ібн Абдель Азіз Аль Сауд помер сьогодні в Женеві у віці 78 років.
Наїф ібн Абдель Азіз Аль Сауд був оголошений спадкоємцем менше року тому
Про це офіційно оголосив королівський двір, передає ІТАР-ТАРС.
Принца Наїфа, який займав пост віце-прем'єра і міністра внутрішніх справ, було оголошено спадкоємцем престолу наприкінці жовтня минулого року після смерті принца-наступника Султана ібн Абдель Азіза Аль Сауда.
У Швейцарії принц Наїф проходив курс лікування.
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