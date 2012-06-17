У Росії вводяться три рівні терористичної небезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Кремля, відповідний указ «Про порядок встановлення рівнів терористичної небезпеки, що передбачають вживання додаткових заходів по гарантуванню безпеки особи, суспільства і держави» підписав президент РФ Володимир Путін.

Зокрема, з метою своєчасного інформування населення про виникнення загрози терористичного акту можуть встановлюватися три рівні терористичної небезпеки на окремих ділянках території Росії (об'єктах): підвищений («синій»), високий («жовтий») і критичний («червоний»).

«Синій» рівень небезпеки встановлюєтся за наявності вимагаючої підтвердження інформації про реальну можливість здійснення терористичного акту, «жовтий» – за наявності підтвердженої інформації про реальну можливість здійснення терористичного акту, «червоний» – за наявності інформації про довершений терористичний акт або про здійснення дій, що створюють безпосередню загрозу терористичного акту.

Рівень терористичної небезпеки може встановлюватися на термін не більше 15 діб.