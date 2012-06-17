Греція знову намагається обрати парламент

У Греції сьогодні - дострокові парламентські вибори, від підсумку яких може залежати майбутнє країни в єврозоні та подальший розвиток боргової кризи в ЄС.

Прихильники іпротивникиугоди зЄвросоюзомпро фінансову допомогумають,згідно з опитуваннями, приблизнорівні шансинаперемогу,повідомляєРадіоСвобода.



ЛіворадикальнийблокСІРІЗАвразі своєїперемогиобіцяєрозірватиугодуз ЄС,якапередбачаєжорсткізаходи економіївГреції,і спробуватидомовитисяпро нові умовифінансовоїдопомогидляподоланняборгової кризи.



Лідерправоцентристськоїпартії"Новадемократія", якавиступаєзаугодуз ЄС,АнтонісСамараспопереджає,щовцьомувипадку партнерипо ЄСзмусятьГреціюзалишитиєврозонуі повернутисядо національної валюти-драхми,що можепотягти катастрофічнінаслідки.



Післяпопередніхвиборівлише двамісяці томужодназ політичнихсил незмогласформуватиуряд.

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