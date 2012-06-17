Греція знову намагається обрати парламент
11:47, 17 червня 2012Світ
685 0
У Греції сьогодні - дострокові парламентські вибори, від підсумку яких може залежати майбутнє країни в єврозоні та подальший розвиток боргової кризи в ЄС.
Прихильники іпротивникиугоди зЄвросоюзомпро фінансову допомогумають,згідно з опитуваннями, приблизнорівні шансинаперемогу,повідомляєРадіоСвобода.
ЛіворадикальнийблокСІРІЗАвразі своєїперемогиобіцяєрозірватиугодуз ЄС,якапередбачаєжорсткізаходи економіївГреції,і спробуватидомовитисяпро нові умовифінансовоїдопомогидляподоланняборгової кризи.
Лідерправоцентристськоїпартії"Новадемократія", якавиступаєзаугодуз ЄС,АнтонісСамараспопереджає,щовцьомувипадку партнерипо ЄСзмусятьГреціюзалишитиєврозонуі повернутисядо національної валюти-драхми,що можепотягти катастрофічнінаслідки.
Післяпопередніхвиборівлише двамісяці томужодназ політичнихсил незмогласформуватиуряд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter