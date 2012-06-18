Прогнози російських демократів, на жаль, справдилися
З'їзд партії "Яблуко" ухвалив нову редакцію програмних документів - "Демократичного маніфесту" та декларації "Росія вимагає змін!"
ЯкповідомляєІТАР-ТАСС, серед новихзавдань"Яблука" названіборотьбазаскасуваннянедавніхпоправокузаконодавствопро мітинги, введенняреальноївиборностігубернаторів, вдосконаленнясудовоїсистеми.
Лідерпартії СергійМітрохін, виступаючиназ'їзді, зазначив,щовРосіїреалізувавсяпрогноз,який "Яблуко"давалов «Демократичномуманіфесті" в 2006році.Тодіодин із розділівманіфестуназивалася"Авторитарнаспокуса- шляхутретій світ".Теперзамість цьогорозділувдокументвключенийрозділ"Останнєдесятиліття -авторитарнийглухий кут".
ЗасновникпартіїГригорійЯвлінськийзазначив,що "Яблуко" будедобиватисяновихвиборівдо Держдуми,Московської міськдумиі,можливо,дозаконодавчих зборівСанкт-Петербурга.ЗасловамиЯвлінського, "Яблуко" маєпідставивважатисебелідеромдемократичногорухувРосіїі бачитьсвоє завданнявоб'єднаннівсіхдемократичнихсилкраїни.