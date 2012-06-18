На парламентських виборах у Греції перемагають правоцентристи

Як передає РІА «Новости», про це свідчать офіційні результати після майже повного підрахунку голосів.

Вибори проводилися вже вдруге за шість тижнів, оскільки попередні вибори 6 травня не дали країні життєздатного уряду.

Так, після оброблення 97% бюлетенів "Нова демократія" одержує 29,7% голосів і 129 місць в 300-місцевому парламенті країни з урахуванням 50-місцевого "призу", який належить партії, що перемогла, згідно із законом.

Ліворадикальна коаліція СІРІЗА набирає 26,9% голосів і 71 місце. Лівоцентристська партія ПАСОК набирає 12,3% і 33 місця. Права партія "Незалежні греки" набирає 7,5% голосів і 20 мандатів, неофашистська "Золота зоря" набирає 6,9% і 18 місць, "Демократичні ліві сили" (6% і 17 місць) і комуністи (4,5% і 12 місць). Більше жодна партія не змогла наблизитися до трипроцентного прохідного бар'єру.

Як очікується, сьогодні лідер правоцентристів Антоніс Самарас одержить мандат на формування уряду країни. Він вже пообіцяв "поважати підпис і зобов'язання країни" перед кредиторами і закликав максимальну кількість партій приєднатися до "нових демократів" у формуванні уряду.

"Грецький народ проголосував за європейський шлях Греції й за перебування в єврозоні, за політику, яка принесе людям роботу, економічне зростання, справедливість і безпеку. Більше пригод не буде. Не буде під сумнівом місце Греції в Європі. Ми запрошуємо всі сили, які розділяють ці цілі, брати участь в уряді національного порятунку", - сказав А.Самарас.

Результати правих вітали в ЄС, Німеччині, США, в МВФ. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку вважають основним "архітектором" фінансової допомоги Греції, привітала А.Самараса з перемогою, хоча й попередила про необхідність дотримуватися угоди з кредиторами. Єврогрупа - рада міністрів фінансів країн єврозони - повідомила, що "трійка" експертів від міжнародних кредиторів Греції (Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ) прибуде до Греції вже найближчим часом, щоб обговорити хід програми економії.

Греція зобов'язалася вже в червні прийняти додаткові скорочення витрат розміром у 11 млрд євро на середньострокову перспективу.