Польська поліція затримала майже 70 росіян, котрі планували бійки

Про це пише у понеділок Rzeczpospolita, відзначаючи, що завдяки "профілактичним" затримуванням російських хуліганів правоохоронцям вдалося унеможливити сутички, які мали місце 12 червня, коли у Варшаві грали росіяни з поляками.

Видання відзначає, що поліція після бійок російських та польських хуліганів, до яких дійшло минулого вівторка під час маршу російських уболівальників на Національний стадіон, змінила свою тактику.

"Цього разу правоохоронці у невеликих групах розмістилися на всій трасі від Центрального вокзалу аж до Національного стадіону. Були присутні також в інших місцях у центрі. Завдяки цьому могли негайно реагувати на будь-які спроби влаштувати бійки. На щастя, для цього не було необхідності", - відзначає газета.

Rzeczpospolita пише, що частину росіян правоохоронці, в тому числі, представники антитерористичної групи затримали у центрі Варшави, а іншу - біля футбольної арени, де мав відбутися матч.

За даними видання, польські псевдо уболівальники пропонували росіянам побитися під Варшавою, але вони не погодилися на цю пропозицію та хотіли битися у центрі столиці Польщі.

Затримані мали з собою рукавиці для змішаних видів єдиноборств, спеціальні капи для захисту зубів, а також накладні вуса та пейси, котрі вони могли використати для камуфляжу.

Газета зауважила, що після перевірки легальності їх перебування у Польщі правоохоронці поступово відпускали затриманих, останній з яких залишив поліцейський відділок у неділю вранці.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня польська поліція затримала більш як 180 людей - головним чином, поляків та росіян - котрі влаштували між собою бійки по ходу маршу російських уболівальників на Національний стадіон у Варшаві, де ввечері зустрілися збірні Польщі та Росії.

Більшість учасників маршу мирно йшла з національними прапорами в той час, як бійки влаштовували російські та польські хулігани, для втихомирення яких поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети та навіть робила попереджувальні постріли.

Низка експертів зауважували небезпеку ще більших бійок у Варшаві 16 червня в день гри росіян з греками, на яку мали приїхати близько 20 тисяч росіян - удвічі більше, ніж на матч з Польщею.