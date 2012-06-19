Король Саудівської Аравії призначив нового спадкоємця замість померлого
01:27, 19 червня 2012Світ
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Король Саудівської Аравії Абдулла назвав свого брата, принца Салмана, новим спадкоємцем престолу у зв'язку зі смертю кронпринца Найєфа бін Абдул-азіза.
ВодночаспринцСалманпризначений віце-прем'єр-міністром ізбережепостміністраоборони.
Напосадуміністравнутрішніхсправ,якузаймавкронпринцНайеф, призначенийіншийчленкоролівськоїсім'ї- принцАхмад.
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