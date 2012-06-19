Король Саудівської Аравії призначив нового спадкоємця замість померлого

Король Саудівської Аравії Абдулла назвав свого брата, принца Салмана, новим спадкоємцем престолу у зв'язку зі смертю кронпринца Найєфа бін Абдул-азіза.

ВодночаспринцСалманпризначений віце-прем'єр-міністром ізбережепостміністраоборони.



Напосадуміністравнутрішніхсправ,якузаймавкронпринцНайеф, призначенийіншийчленкоролівськоїсім'ї- принцАхмад.

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