Король Саудівської Аравії призначив нового спадкоємця замість померлого

01:27, 19 червня 2012
Світ
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Король Саудівської Аравії Абдулла назвав свого брата, принца Салмана, новим спадкоємцем престолу у зв'язку зі смертю кронпринца Найєфа бін Абдул-азіза.

ВодночаспринцСалманпризначений віце-прем'єр-міністром ізбережепостміністраоборони.

Напосадуміністравнутрішніхсправ,якузаймавкронпринцНайеф, призначенийіншийчленкоролівськоїсім'ї- принцАхмад.

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