НАТО переправила через Росію 380 тисяч військових
04:22, 19 червня 2012Світ
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США сподіваються на продовження співпраці з Росією в транспортуванні вантажів до Афганістану.
Черезросійську територіюнаразіпереправленобільше379 тисяч військовослужбовціві 45тисяч контейнерівз військовимивантажами.Такіданінаводятьсявдовідцідерждепартаменту,оприлюдненійпіслязустрічіпрезидентівСША іРосіїВолодимираПутіна іБаракаОбамивмексиканськомумістіЛос-Кабос, повідомляєРІА "Новости".
Путін іОбамавспільній заявіпіслязустрічівЛос-Кабосвідзначили, що Росія іСША мають намірнадавати підтримкусуверенномуі стабільномуАфганістану, сприятиборотьбівцій країні зтероризмом інаркотрафіком,атакож плануютьрозглянутиможливості зміцненняпівнічногомаршрутутранзиту.
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