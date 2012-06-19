НАТО переправила через Росію 380 тисяч військових

США сподіваються на продовження співпраці з Росією в транспортуванні вантажів до Афганістану.

Черезросійську територіюнаразіпереправленобільше379 тисяч військовослужбовціві 45тисяч контейнерівз військовимивантажами.Такіданінаводятьсявдовідцідерждепартаменту,оприлюдненійпіслязустрічіпрезидентівСША іРосіїВолодимираПутіна іБаракаОбамивмексиканськомумістіЛос-Кабос, повідомляєРІА "Новости". Путін іОбамавспільній заявіпіслязустрічівЛос-Кабосвідзначили, що Росія іСША мають намірнадавати підтримкусуверенномуі стабільномуАфганістану, сприятиборотьбівцій країні зтероризмом інаркотрафіком,атакож плануютьрозглянутиможливості зміцненняпівнічногомаршрутутранзиту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter