Німецький журналіст вибачився за речення «Україна - країна повій»

"Якщо хтось сприйняв це як образу всієї України, я прошу вибачення. Це не було моїм наміром", - цитує журналіста Тиждень.

Марбург стверджує, що речення "Україна - країна повій" у його онлайн-публікації є гіперпосиланням на статтю про Femen.

"У цьому висловлюванні ми керувалися заявою представниці руху Інни Шевченко, яка сказала, цитую, що Євро перетворило Україну на бордель", - пояснив журналіст.

Марбург також зазначив, що у друкованій версії газети стаття скандальних слів не містить. "На жаль, в онлайн-версії вийшов старий, невідредагований варіант статті", - сказав він.

Нагадаємо, стаття Матіаса Марбурга під назвою "Справи повій нині погані: українські повії скаржаться на конкуренцію у фан-зонах", онлайн-версія якої була опублікована на сайті Bild 16 червня, починається з абзацу: "Україна - країна повій. За оцінками, 100 тис. жінок продають своє тіло за гроші".