Іспанія офіційно попросила у Європи грошей

17:11, 25 червня 2012
Світ
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Іспанія офіційно попросила колег по зоні євро про надання фінансової допомоги.

Жан-Клод Юнкер підтвердив отримання запиту

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві президента Єврогрупи.

“Я отримав сьогодні формальний запит на фінансову допомогу від влади Іспанії”, - написано у заяві.

Президент Єврогрупи Жан-Клод Юнкер зазначив, що Єврогрупа сподівається надати мандат Єврокомісії разом з Європейським центральним банком та Європейським органом з банківського нагляду провести переговори щодо умов надання допомоги, в тому числі щодо планів з реструктуризації іспанських банків, які потребують допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Єврогрупа заявила про готовність надати допомогу Іспанії на суму в 100 млрд євро.

Фінансова допомога надаватиметься через Європейський інструмент фінансової стабільності для рекапіталізації фінансових інституцій Іспанії.

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