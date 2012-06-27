Путін заявляє, що про обшуки в російської опозиції дізнався з преси

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав журналістам у Йорданії.

«Що стосується обшуку, про який ви згадали, про деякі інші речі. Чи повірите ви чи ні – це інше питання, але я дізнався про це з преси», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що якщо все було проведено в рамках чинного закону, то це нормально, але якщо є якісь порушення, то вони підлягають розгляду.

За словами Президента Росії, якщо чиїсь права порушені, ці люди мають звернутися у відповідні інстанції, насамперед судові. «Я переконаний, що суд відповідним чином відреагує. Повторюю: якщо права порушені. І взагалі рекомендую саме так і діяти завжди всім громадянам: якщо їхні права порушені, звертатися до суду», - заявив В.Путін.

«Інша річ – удосконалення судової системи, але це процес, дорога, якою ми маємо йти, – дорога поступової еволюції всіх структур нашого суспільства, саме ця дорога приведе нас до храму», - додав російський Президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 чоловік.

11 червня слідчі провели обшуки в російських опозиціонерів Олексія Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, Ксенії Собчак та інших.

15 червня в Слідчому комітеті РФ повідомили, що російські опозиціонери можуть змінити свій процесуальний статус і перейти із свідків у підозрювані у справі про масові безпорядки і застосування насильства стосовно представників влади на Болотній площі напередодні інавгурації В.Путіна 6 травня.