Філії Російського центру відкриються в Дніпропетровську, Харкові і Львові

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час Урядової години в Раді федерації повідомив керівник Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарній співпраці (Росспівробітництво) Костянтин Косачов.

«В цілому успішно функціонує унікальна за своїм потенціалом курсова система навчання іноземців російської мови на базі наших центрів. Настав час підвищити цю систему, модернізувати в Інститут Пушкіна за не гіршим прикладом Інститутів Гьоте, Сервантеса, Конфуція. Це не просто перейменування, але серйозна реформа, яка дозволить нам порушувати питання про поширення російської мови не лише на рівні столиць, а й скрізь, де до цього є інтерес», - сказав К.Косачов.

Він зазначив, що агентство одержало статус державного замовника федеральної цільової програми «Російська мова». В рамках цієї роботи з року в рік зростає кількість учасників відповідних курсів, йде надання методичної допомоги місцевим русистам, організовуються масштабні заходи щодо пропаганди російської мови, зокрема недавно у зв'язку з Днем Пушкіна 6 червня.

Крім того, К.Косачов повідомив, що в квітні керівництву Росії агентство представило Державну концепцію підтримки російської мови за кордоном. На черзі інший програмний документ - концепція «Російська школа за кордоном», зорієнтована на російські освітні стандарти.

За його словами, центри науки і культури Росспівробітництва і його представники сьогодні працюють у 74 країнах світу. До кінця року кількість таких країн може збільшитися до 83, а до 2018 року – до 104.

«Утім практика така, що, відкриваючи одні центри, особливо в зоні наших пріоритетів, поки ми що змушені скорочувати штати в інших, оскільки розширення мережі відбувається без збільшення загальної штатної чисельності закордонного апарату Росспівробітництва. Це, очевидно, неправильно. Але обсяги бюджетного фінансування, що виділяються, поки що не дозволяють вирішувати обидва завдання одночасно», - сказав він.

К.Косачов повідомив, що Україна однією з останніх ратифікувала угоду про діяльність російських центрів науки і культури.

За його словами, ця угода створила правову базу для створення філіалів центру, який знаходиться в Києві, в інших містах.

«Вже діють філіали в Одесі і Сімферополі, і найближчим часом відкриватимемо в Дніпропетровську, Харкові і Львові», - сказав К.Косачов.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2011 року Президент Росії своїм указом заснував День російської мови.