Газпром: "Південний потік" гарний тим, що не матиме проблемних країн-транзитерів

Спочатку почнеться будівництво однієї нитки «Південного потоку», потім одночасно будуватиметься друга й третя , після цього будуватиметься четверта.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер сказав, виступаючи на річних зборах акціонерів компанії.

«Перший товарний газ від першої нитки «Південного потоку» піде до Болгарії в грудні 2015 року, а далі з інтервалом у рік буде введено ще дві нитки паралельно й потім ще одна. Один плюс два плюс один», - сказав О.Міллер.

За його словами, до кінця 2017 - початку 2018 року 63 млрд куб. м прийдуть на берег Болгарії з подальшим розподілом за цільовими ринками.

При цьому він нагадав, що будівництво першої нитки почнеться в грудні цього року.

Окрім цього, О.Міллер заявив, що ніякого збільшення фінансування проекту не планується у зв'язку з прискоренням його реалізації.

О.Міллер нагадав, що «Газпрому» належить половина в морській ділянці споруджуваного трубопроводу, що дозволить заощадити на транспортному тарифі.

«У морській ділянці нам належить 50%, і половину транзитного тарифу платитимемо самі собі, а не якійсь транзитній країні в повному обсязі», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що це проект масштабний і вимагає інвестицій, але його принципово відрізняє від інших коридорів відсутність країн-транзитерів, часто проблемних.