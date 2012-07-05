ОБСЄ відрядить в Україну 700 спостерігачів

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це заявив директор Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Янеж Ленарчіч сьогодні під час робочої зустрічі з заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магерою.

На зустрічі, яка відбувалася на прохання місії БДІПЛ ОБСЄ, обговорювалися питання щодо підготовки ЦВК до парламентських виборів і майбутньої міжнародної спостережної місії цієї організації.

А.Магера зазначив, що Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ дуже поважна і шанована організація і наголосив на її позитивній ролі для розвитку всіх країн, особливо для країн так званої молодої демократії.

Під час зустрічі заступник голови ЦВК поінформував про підготовку до майбутніх виборів народних депутатів України, а також про певні особливості виборчого процесу. Особливо глибоко сторони обговорили актуальні питання щодо формування виборчих комісій різного рівня.

У свою чергу Я.Ленарчіч запевнив, що БДІПЛ ОБСЄ працюватиме в Україні чесно, відкрито і прозоро, без упереджень і заздалегідь підготовлених суджень.

На завершення зустрічі заступник голови ЦВК висловив готовність всіляко сприяти майбутнім спостерігачам з першого дня їхньої роботи в Україні.