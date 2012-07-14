Військова співпраця України з НАТО не залежить від поточної політики

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив українським журналістам директор відділу співпраці та регіональної безпеки НАТО, генерал-майор Карлос Бранко.

“Розвиток у політичній сфері не завадив, не спричинив жодного негативного впливу на наше військове співробітництво”, - сказав він.

Генерал-майор зазначив, що коли в 2010 році Україна припинила цікавитися членством в НАТО, можливість продовжувати військову співпрацю збереглася, а в деяких сферах навіть була розширена.

При цьому він висловив сумнів у тому, що політичний аспект співпраці України з Північноатлантичним альянсом може вплинути на співпрацю у військовій сфері.

“У мене немає магічного кристалу. Але є одна річ, яку я можу сказати. Політичні зміни в минулому не мали негативного впливу. Політичний розвиток в Україні в минулому не впливав негативно ні на шлях нашого співробітництва, ні на бажання та стимули для українських військових гравців грати в цю гру з нами. Це – не спекуляції, це – факт”, - підкреслив К.Бранко.