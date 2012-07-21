У Білорусі затримали 16-річну дівчину, яка сфотографувала «плюшевий десант»

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,за версією КДБ, Катерина Скурат стала першою, хто зробила знімок так званого "плюшевого десанту".

Шведське рекламне агентство скинуло над територією Білорусі плюшеві іграшки на початку липня. Перші знімки на місцевому порталі опублікував анонімний фотограф. За тиждень затримали редактора сайту. Його підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону.