У Білорусі затримали 16-річну дівчину, яка сфотографувала «плюшевий десант»
13:30, 21 липня 2012Світ
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У Білорусі затримали 16-річну дівчину за те, що вона сфотографувала плюшевого ведмедика з приклеєним гаслом на захист свободи слова.
|Плюшеві іграшки скинуло шведське рекламне агентство
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,за версією КДБ, Катерина Скурат стала першою, хто зробила знімок так званого "плюшевого десанту".
Шведське рекламне агентство скинуло над територією Білорусі плюшеві іграшки на початку липня. Перші знімки на місцевому порталі опублікував анонімний фотограф. За тиждень затримали редактора сайту. Його підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону.
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