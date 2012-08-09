Віце-прем'єр РФ про Мадонну: колишня б. прагне читати всім лекції про мораль

Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін у своєму мікроблозі Твіттера приховано нецензурно вилаявся на адресу американської співачки Мадонни, яка виступила на підтримку групи Pussy Riot під час свого концерту в Москві, повідомляє Газета.ру. «Кожна колишня б. з віком прагне читати всім лекції про мораль. Особливо під час зарубіжних турне і гастролей », - написав Рогозін у своєму мікроблозі Rogozin.

Мадонна перед своїм концертом у Москві і під час нього виступила за звільнення з-під варти учасниць панк-групи Pussy Riot, яких звинувачення попросило засудити до трьох років позбавлення волі.

«Я б хотіла сказати декілька слів про« Pussy Riot ». Моя мрія і молитва полягають у тому, що кожна людина в усьому світі має право на те, щоб до неї ставилися, як до людини. Це (панк-молебень Pussy Riot в храмі Христа Спасителя) не було загрозою церкви і уряду. Ці три дівчини, Надя, Катя і Маша, зробили щось відважне. Вони заплатили за це. І я молюся за їх звільнення », - сказала Мадонна під час свого виступу в «Олімпійському», після чого роздяглася до спідньої білизни, продемонструвавши напис «Pussy Riot» на спині, вдягла балаклаву на зразок тих, у яких учасниці панк-групи виступили в храмі Христа Спасителя, і виконала один з головних своїх хітів Like a Virgin.