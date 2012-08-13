ЗМІ: Затриманий на американській військовій базі шпигун працював на ФСБ

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Times.

За даними видання ФСБ запропонувала "шпигунові" понад десять мільйонів доларів готівкою за доступ до секретної інформації.

В офіційному прес-релізі німецької прокуратури йшлося, що Манфред К. планував передати держтаємниці "третій стороні". Що це була за третя сторона і скільки грошей йому за це платили не повідомлялося.

Як відзначає The Times, Манфред К., який працював в якості цивільного на базі НАТО, протягом декількох років скачував файли, що мають відношення до стратегічних планів США по всьому світу, і паролі до програм, доступ до яких мають тільки вищі військові чини.

Наразі контррозвідка намагається зрозуміти, чи потрапила якась інформація, здобута Манфредом К., в чужі руки.