Японія готова провести перші з 2008 року переговори з КНДР

Про це інформагентству Кіодо повідомило джерело в японському уряді, пише ІТАР-ТАСС.

Перший раунд переговорів може відбутися вже в серпні, швидше за все на території Китаю. Однак про теми, які складуть предмет переговорів, не повідомляється.

Проте експерти вважають, що на зустрічі буде розглянуто питання відвідування громадянами Японії поховань загиблих під час Другої світової війни японських військових. На минулому тижні це питання в Пекіні вже обговорили представники японського і північнокорейського товариств Червоного хреста, що зустрілися вперше за останні 10 років.

Японія і КНДР не мають дипломатичних відносин.