РФ збирається спростити процедуру отримання російського громадянства

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомила начальник управління з питань громадянства ФМС Росії Валентина Казакова в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«ФМС опрацьовує ці питання і ці новації», - сказала В.Казакова, відповідаючи на запитання, що чекає на громадян країн колишнього СРСР у питанні отримання російського громадянства.

За її словами, ФМС Росії готує відповідні пропозиції, які представить на найближчому засіданні комісії при Президентові РФ з питань громадянства.

«Ця тема обговорюватиметься, це відбудеться вже у вересні», - сказала В.Казакова.

Вона повідомила, після цього треба буде внести відповідні законодавчі зміни.

При цьому вона відзначила, що громадянство РФ можна одержати за спрощеною схемою вже зараз за програмою добровільного переселення співвітчизників. Також діє спрощена система отримання громадянства за міжнародними угодами, які існують з Киргизією, Білоруссю і Казахстаном.