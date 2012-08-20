Голлівудський режисер Тоні Скотт покінчив життя самогубством
08:53, 20 серпня 2012Світ
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Відомий американський режисер і продюсер Тоні Скотт - брат Рідлі Скотта, покінчив життя самогубством.
|Тоні Скотт стрибнув з моста
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», Т.Скотт стрибнув із моста неподалік від Лос-Анджелеса. В його автомобілі знайшли передсмертну записку, зміст якої не розголошується.
Т.Скотту було 68 років. Він був режисером таких фільмів як «Кращий стрілець», «Шпигунські ігри», «Багряний приплив».
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