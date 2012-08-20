Голлівудський режисер Тоні Скотт покінчив життя самогубством

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», Т.Скотт стрибнув із моста неподалік від Лос-Анджелеса. В його автомобілі знайшли передсмертну записку, зміст якої не розголошується.

Т.Скотту було 68 років. Він був режисером таких фільмів як «Кращий стрілець», «Шпигунські ігри», «Багряний приплив».