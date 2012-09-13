США відрядили 2 бойові кораблі до берегів Лівії

За офіційним повідомленням, військові мають на меті гарантувати безпеку співробітникам американського посольства у Тріполі, пише Радіо Свобода.

У Вашингтоні також вирішили евакуювати з Бенгазі всіх співробітників консульства.

Керівництво США раніше заявило, що посол Крістофер Стівенс та ще троє співробітників консульства загинули під час нападу на дипустанову мітингувальників, не задоволених знятим у США фільмом про пророка Магомета. Водночас у Вашингтоні нині не виключають, що напад на консульство могли спланувати заздалегідь за участі збройних угруповань.