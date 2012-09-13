США відрядили 2 бойові кораблі до берегів Лівії
13:12, 13 вересня 2012Світ
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Вашингтон відрядив до берегів Лівії два ескадрених міноносці та до півсотні морських піхотинців після загибелі у Бенгазі американського посла.
Міноносці мають "забезпечувати безпеку американських консульств"
За офіційним повідомленням, військові мають на меті гарантувати безпеку співробітникам американського посольства у Тріполі, пише Радіо Свобода.
У Вашингтоні також вирішили евакуювати з Бенгазі всіх співробітників консульства.
Керівництво США раніше заявило, що посол Крістофер Стівенс та ще троє співробітників консульства загинули під час нападу на дипустанову мітингувальників, не задоволених знятим у США фільмом про пророка Магомета. Водночас у Вашингтоні нині не виключають, що напад на консульство могли спланувати заздалегідь за участі збройних угруповань.
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